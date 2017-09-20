Центробанк попросили провести санацию в Бинбанке

Собственник Бинбанка обратился к Банку России с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
"Мы примем решение по этому вопросу в ближайшее время", — отметили в Банке России.
Основным собственником Бинбанка является Микаил Шишханов.
Если ЦБ примет решение о запуске процедуры оздоровления Бинбанка с помощью Фонда консолидации, это будет второй подобный случай после "ФК Открытие". Бинбанк основан 1 ноября 1993 года. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Основными акционерами банка являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев, пишет bfm.ru.
Факт
Бинбанк входит в топ-30 крупнейших банков России.
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