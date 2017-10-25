Санкт-Петербург может столкнуться с дефицитом хлеба

Сегодня, 16:56.
Жизнь

Санкт-Петербургу грозит дефицит хлебопекарной продукции и рост цен. О трудностях ряда мукомольных предприятий Петербурга, связанных с поставками вагонов, губернатор Георгий Полтавченко письменно уведомил вице-премьера Аркадия Дворковича, пишет "Коммерсантъ".

Хлеб в магазине Стерлигова.
Хлеб в магазине Стерлигова. Фото: magazinsterligova, vk.com.

В письме губернатор отмечает, что в связи с активным экспортом зерна мукомольные предприятия города не могут получить вагоны для его транспортировки. Это создает риски срыва сроков поставок, роста себестоимости зерна и остановки производства. В пресс-службе губернатора подтвердили отправку письма.

Между тем важные поставщики зерна для хлебопекарной отрасли Петербурга (Оренбургская, Саратовская, Самарская, Новосибирская и Омская области) вошли в список приоритетных регионов при вывозе зерна на экспорт по железной дороге, пишет губернатор. Он опасается, что сложившаяся ситуация критически скажется на снабжении городских мукомольных производств и может привести к дефициту хлебопекарной продукции и росту цен.

На дефицит вагонов ранее жаловались производители соли и щебня, отмечает издание. В РЖД заявили, что принимают меры по обеспечению вывоза всего предъявляемого к перевозке груза, но отметили: право распоряжения вагонами принадлежит собственникам или операторам, пишет bfm.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров