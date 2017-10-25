Санкт-Петербург может столкнуться с дефицитом хлеба

Санкт-Петербургу грозит дефицит хлебопекарной продукции и рост цен. О трудностях ряда мукомольных предприятий Петербурга, связанных с поставками вагонов, губернатор Георгий Полтавченко письменно уведомил вице-премьера Аркадия Дворковича, пишет "Коммерсантъ".
В письме губернатор отмечает, что в связи с активным экспортом зерна мукомольные предприятия города не могут получить вагоны для его транспортировки. Это создает риски срыва сроков поставок, роста себестоимости зерна и остановки производства. В пресс-службе губернатора подтвердили отправку письма.
Между тем важные поставщики зерна для хлебопекарной отрасли Петербурга (Оренбургская, Саратовская, Самарская, Новосибирская и Омская области) вошли в список приоритетных регионов при вывозе зерна на экспорт по железной дороге, пишет губернатор. Он опасается, что сложившаяся ситуация критически скажется на снабжении городских мукомольных производств и может привести к дефициту хлебопекарной продукции и росту цен.
На дефицит вагонов ранее жаловались производители соли и щебня, отмечает издание. В РЖД заявили, что принимают меры по обеспечению вывоза всего предъявляемого к перевозке груза, но отметили: право распоряжения вагонами принадлежит собственникам или операторам, пишет bfm.ru.
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