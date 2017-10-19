"Санта-Барбара": барнаулец из ревности обстрелял любовника бывшей супруги

Как сообщает краевая прокуратура, бывшие супруги продолжали жить вместе, и "муж" подозревал, что "жена" ему неверна. Его опасения подтвердились: в один из дней весны 2015 года он увидел женщину в автомобиле любовника.

Между мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого обвиняемый навел пистолет на автовладельца и стал угрожать ему убийством. Испугавшись, возлюбленный женщины начал убегать от разъяренного бывшего мужа. В это время нападавший выстрелил из пистолета несколько раз.

Опасаясь за жизнь и здоровье пассии, а также за сохранность своего автомобиля, любовник вернулся к автомобилю. Между мужчинами снова разгорелась ссора, и бывший муж выстрелил в голову возлюбленному экс-супруги. Тот успел развернуться, и резиновая пуля попала ему в затылок. Извлечь ее удалось лишь в больнице, и потерпевший еще долгое время лечился после этого.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал, настаивал на том, что защищал жизни и здоровье как свои, так и своей бывшей жены, а выстрелил якобы случайно в ходе борьбы с потерпевшим. Однако следователь ему не поверил. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Вскоре мужчина предстанет перед судом. Ему грозит наказание до двух лет лишения свободы по одной статье и до пяти — по другой.