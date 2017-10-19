"Санта-Барбара": барнаулец из ревности обстрелял любовника бывшей супруги

Прокуратура направила в суд уголовное дело барнаульца по факту угрозы убийством и причинения вреда здоровью средней тяжести. Мужчина из ревности обстрелял любовника бывшей супруги.
Как сообщает краевая прокуратура, бывшие супруги продолжали жить вместе, и "муж" подозревал, что "жена" ему неверна. Его опасения подтвердились: в один из дней весны 2015 года он увидел женщину в автомобиле любовника.
Между мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого обвиняемый навел пистолет на автовладельца и стал угрожать ему убийством. Испугавшись, возлюбленный женщины начал убегать от разъяренного бывшего мужа. В это время нападавший выстрелил из пистолета несколько раз.
Опасаясь за жизнь и здоровье пассии, а также за сохранность своего автомобиля, любовник вернулся к автомобилю. Между мужчинами снова разгорелась ссора, и бывший муж выстрелил в голову возлюбленному экс-супруги. Тот успел развернуться, и резиновая пуля попала ему в затылок. Извлечь ее удалось лишь в больнице, и потерпевший еще долгое время лечился после этого.
В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал, настаивал на том, что защищал жизни и здоровье как свои, так и своей бывшей жены, а выстрелил якобы случайно в ходе борьбы с потерпевшим. Однако следователь ему не поверил. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Вскоре мужчина предстанет перед судом. Ему грозит наказание до двух лет лишения свободы по одной статье и до пяти — по другой.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.