Саратовским врачам приказали сообщать правоохранителям о девочках, лишенных девственности

Саратовский минздрав приказал врачам региона сообщать в полицию о девочках до 16 лет, лишенных девственности.
Врачи должны будут сообщать в правоохранительные органы не только о беременных до 16 лет, но и о тех девочках, у которых "нарушена целостность девственной плевы" или выявлены венерические заболевания. Документ издан с целью "уголовно-правовой охраны детей и подростков, обеспечения своевременного реагирования на факты совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних", пишет znak.com.
Документ опубликован на официальном публикаторе областного правительства и подписан министром Владимиром Шульдяковым.
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