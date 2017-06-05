Саратовским врачам приказали сообщать правоохранителям о девочках, лишенных девственности

Врачи должны будут сообщать в правоохранительные органы не только о беременных до 16 лет, но и о тех девочках, у которых "нарушена целостность девственной плевы" или выявлены венерические заболевания. Документ издан с целью "уголовно-правовой охраны детей и подростков, обеспечения своевременного реагирования на факты совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних", пишет znak.com.

Документ опубликован на официальном публикаторе областного правительства и подписан министром Владимиром Шульдяковым.