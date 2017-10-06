Савченко рассказала, чем ей помогла работа в службе секса по телефону

Надежда Савченко считает, что работа в службе секса по телефону научила ее разбираться в характерах и платежеспособности мужчин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой а телеканал "112 Украина".
Надежда Савченко рассказала, что после работы легко могла вычислить, кто из ее сослуживцев пользуется такими услугами. Она призналась: "Я знала, как подключаются эти линии, в какое время, какие тарифы. Да, правда, это не понравилось военному руководству".
Кроме того, она научилась делать несколько дел одновременно. "Там нужно было понять, кто из клиентов платежеспособен, а для этого есть целая система — возможно, даже такая, как на телеканалах. Есть бегущая строка, ты постоянно проверяешь информацию", — цитирует Савченко РИА Новости.
Lenta.ru напоминает, что впервые о работе в службе секса по телефону Надежда Савченко рассказала 2 августа. По ее словам, она занималась этим в 21 год за "шикарную" зарплату в 100 долларов.
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