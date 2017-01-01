Сайт барнаульского торгового центра привлекает покупателей с помощью молитвы

Мужчина сообщил, что при переходе на сайте в раздел "Интерьер" он увидел молитву. Текст на латинском языке призывает "благословить всех, кто использует этот продукт". Какой именно продукт необходимо использовать, в молитве не уточняется.

Александр Ожиганов:

Не так давно в Барнауле открыли очередной ТЦ с названием "Пионер". Решив посмотреть , что из себя он представляет, обратился на их сайт. Самое интересное оказалось размещено в разделе "Галерея" Но нажав на раздел "Интерьер", был несколько озадачен. Так как вместо фотографий обнаружил пустую страницу, где была размещена молитва на латинском языке. В которой благословляли всех "кто использует этот продукт"

Интересно это такой маркетинговый ход, оберег про запас или что-то еще?

Примерный перевод первого абзаца молитвы гласит:

Господи, мы молим Тебя, мы прославляем Тебя, мы знаем силу Твоей любви.

Пожалуйста, благослови всех тех, кто использует этот продукт.

Господи, мы молим Тебя, мы прославляем Тебя, мы знаем силу Твоей любви.

Пожалуйста, благослови всех тех, кто использует этот продукт.

Скорее всего, это просто недоработки сайта. Если ввести данный текст в поисковик, можно обнаружить его на многих российских и зарубежных сайтах.