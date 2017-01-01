Сбербанк делится знаниями.

"Библиотека Сбербанка" - это уникальная коллекция новейшей бизнес-литературы ведущих авторов мира. В её составе — книги по лидерству, развитию личности и эмоциональному интеллекту, построению команды и работе с клиентами, лучшим практикам менеджмента, современным технологиям.

Максим Волков,

управляющий Алтайским отделением №8644 ПАО Сбербанк:

В библиотеке Сбербанка сегодня собраны лучшие издания известных авторов, и каждый сможет найти нужную для себя книгу, которая поможет в саморазвитии, научит работе в команде, позволит получить новые знания и расширить свой кругозор в самых разных сферах. Такой подарок, мы надеемся, по достоинству оценят студенты и преподаватели.

Книги представлены в печатном виде и в электронных форматах (pdf, epub, аудио), доступны для чтения с любых платформ и устройств (iOS, Android, Windows) как онлайн, так и офлайн.

Во время визита состоялась встреча Максима Волкова со студентами университета. Руководитель банка провел интерактивную лекцию о лидерстве, финансах и самосовершенствовании в современном мире, ответил на вопросы по дальнейшим тенденциям развития банковской системы и услуг, сотрудничеству с вузом, а также поделился своей собственной историей карьерного роста.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.