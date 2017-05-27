Сбербанк хочет перевозить деньги дронами

Пока эксперименты, тестирующие услугу, продолжаются. Предполагается, что деньги будут перевозить в специальных контейнерах. В случае, если груз попадет не по назначению, то деньги окрасятся краской из специальной капсулы. Функция управляется дистанционно.

В интервью ТАСС глава банка Герман Греф рассказал, что дроны тестируют последний год. Но пока он не готов назвать сроки и условия внедрения технологии в практику Сбербанка. К ней еще очень много вопросов, отметил Греф.

Новость опубликовали ряд федеральных СМИ, однако они не уточняют, зачем Сбербанку такие экстремальные способы работы с наличностью. Возможно, это связано с общей политикой структуры внедрять высокотехнологичные новинки, чтобы сократить количество работников и офисов.

Факт

Взять на вооружение дроны планирует и налоговая служба. Ей беспилотники нужны, чтобы находить недвижимость и другое имущество, которое не зарегистрировано собственником и поэтому он не платит налоги.