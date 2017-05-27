Сбербанк хочет перевозить деньги дронами

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Сегодня, 13:02.
Жизнь

Сбербанк тестирует новые технологические новинки, чтобы повысить свою эффективность работы. На очереди беспилотные летательные аппараты дроны, которые хотят задействовать для перевозки денег, пишет Лента.ру.

Дрон.
Дрон. Фото: СС0.

Пока эксперименты, тестирующие услугу, продолжаются. Предполагается, что деньги будут перевозить в специальных контейнерах. В случае, если груз попадет не по назначению, то деньги окрасятся краской из специальной капсулы. Функция управляется дистанционно.

В интервью ТАСС глава банка Герман Греф рассказал, что дроны тестируют последний год. Но пока он не готов назвать сроки и условия внедрения технологии в практику Сбербанка. К ней еще очень много вопросов, отметил Греф.

Новость опубликовали ряд федеральных СМИ, однако они не уточняют, зачем Сбербанку такие экстремальные способы работы с наличностью. Возможно, это связано с общей политикой структуры внедрять высокотехнологичные новинки, чтобы сократить количество работников и офисов. 

Факт

Взять на вооружение дроны планирует и налоговая служба. Ей беспилотники нужны, чтобы находить недвижимость и другое имущество, которое не зарегистрировано собственником и поэтому он не платит налоги. 

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