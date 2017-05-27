Сбербанк хочет перевозить деньги дронами

Сбербанк тестирует новые технологические новинки, чтобы повысить свою эффективность работы. На очереди беспилотные летательные аппараты дроны, которые хотят задействовать для перевозки денег, пишет Лента.ру.
Пока эксперименты, тестирующие услугу, продолжаются. Предполагается, что деньги будут перевозить в специальных контейнерах. В случае, если груз попадет не по назначению, то деньги окрасятся краской из специальной капсулы. Функция управляется дистанционно.
В интервью ТАСС глава банка Герман Греф рассказал, что дроны тестируют последний год. Но пока он не готов назвать сроки и условия внедрения технологии в практику Сбербанка. К ней еще очень много вопросов, отметил Греф.
Новость опубликовали ряд федеральных СМИ, однако они не уточняют, зачем Сбербанку такие экстремальные способы работы с наличностью. Возможно, это связано с общей политикой структуры внедрять высокотехнологичные новинки, чтобы сократить количество работников и офисов.
Факт
Взять на вооружение дроны планирует и налоговая служба. Ей беспилотники нужны, чтобы находить недвижимость и другое имущество, которое не зарегистрировано собственником и поэтому он не платит налоги.
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