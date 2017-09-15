Сбербанк начал продажи третьего транша облигаций федерального займа для населения

Андрей Шеметов,

вице-президент, руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB:

Мы оцениваем результаты размещения второго транша, которое закончилось на этой неделе, как успешные. Сейчас планируем разместить 2/3 от всего объема нового выпуска.

Квота Сбербанка в 9, 5 миллиардов рублей по первому выпуску ОФЗ-н была размещена банком чуть более чем за месяц. Второй транш был реализован на сумму 9,2 миллиардов рублей. Статистика показывает, что средний возраст инвестора по итогам второго выпуска - 56 лет, то есть примерно такой же, как и в первом транше (57 лет). Количество покупателей составило около 5 тысяч человек. Объем транша в равных долях распределился между клиентами "Сбербанк Первый" и Сбербанк Премьер".

Напомним, что Сбербанк активно развивает и собственные инвестиционные продукты для частных лиц. Их можно рассматривать достойной альтернативой классическим банковским продуктам в эпоху снижающихся ставок. С помощью банка можно открыть брокерский и индивидуальный инвестиционный счет и получить готовые инвестиционные идеи от лучших аналитиков в мобильном приложении "Сбербанк Инвестор".

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.