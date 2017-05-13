Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению

Сбербанк решил проблему получения платежных карт без привязки к отделению, заявил зампред правления финансовой организации Александр Торбахов, передает ТАСС.
"У нас была проблема, что если клиент имеет карту в одном территориальном банке, он не может ее перевыпустить в другом. Сегодня вы можете выпустить карту с доставкой в любое другое отделение", — приводит агентство его слова, пишет Lenta.ru.
По состоянию на 1 мая 2017 года число отделений Сбербанка составило 14 826. Годом ранее их было 16 174.
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