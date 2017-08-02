Сбербанк предлагает предпринимателям онлайн-кассу нового поколения

Напомним, что в соответствии с новым порядком применения контрольно-кассовой техники (54-ФЗ), до 01.07.2017 должна состояться замена старых кассовых аппаратов на новые онлайн-кассы, которые через интернет отправляют информацию о каждой покупке в Федеральную налоговую службу. В кассе по новому порядку вместо электронной ленты (ЭКЛЗ) теперь должен быть фискальный накопитель. ФНС анализирует полученные данные и больше не требует у предпринимателя бумажной отчетности, автоматизируя процессы.

Сбербанк предлагает онлайн-кассу нового поколения "Эвотор" с удобным и понятным интерфейсом. Кроме соответствия новому порядку, смарт-терминал обладает широкими возможностями по автоматизации процессов. К интернету можно подключиться через Wi-Fi или SIM-карту, доступны наличные и безналичные платежи, а также создание программы лояльности и системы скидок для клиентов. К смарт-терминалу можно дополнительно подключить весы, сканеры штрих-кодов, денежные ящики, принтеры этикеток, банковские терминалы и другое.

Преимуществом оборудования "Эвотор" является доступ к облачному магазину приложений EvoStore, который позволяет пользователю смарт-терминала получить именно тот функционал, который соответствует целям и задачам конкретного бизнеса, без переплат за лишние сервисы.

Подробности по приобретению и использованию онлайн-кассы нового поколения "Эвотор" можно узнать на сайте www.sberbank.ru/evotor.

Справка

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.