Сбербанк рассказал, сколько россияне тратят при походе в магазин

За три недели июня средний чек покупки россиян в магазине составил 547 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компания оператора фискальных данных "Платформа ОФД" группы Сбербанка. Как пишут РИА Новости, специалисты проанализировали данные с онлайн-касс и вычислили среднюю платежеспособность регионов РФ.
Оказалось, что меньше всех жители тратят на поход в магазин в Саратовской, Рязанской, Волгоградской и Курганской областях. Наибольший средний чек зафиксирован в Хабаровской области 1082 рубля.
В Москве жители тратят в среднем 796 рублей на поход в магазин. В Новосибирской области — 981 рубль.
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