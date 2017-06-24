Сбербанк рассказал, сколько россияне тратят при походе в магазин

Оказалось, что меньше всех жители тратят на поход в магазин в Саратовской, Рязанской, Волгоградской и Курганской областях. Наибольший средний чек зафиксирован в Хабаровской области 1082 рубля.

В Москве жители тратят в среднем 796 рублей на поход в магазин. В Новосибирской области — 981 рубль.