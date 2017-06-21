Сбербанк с помощью искусственного интеллекта поймал мошенников

Схема действовала следующим образом. Мошенник вставлял банковскую карту, запрашивал снятие определенной суммы. В это время банкомат начинал считать наличные.Когда пачка подавалась в приемник внутри банкомата, аппарат выдавал карту обратно. В этот момент мошенник придерживал карту, и она застревала в приемнике. Таким образом деньги можно было забрать, и сумма почему-то не списывалась с карты.

Искусственный интеллект проанализировал поведение держателей карт: информацию о том, где, когда картами пользовались. Это помогло выйти на преступника.

"Этот вид преступлений появился в марте месяце, мы обнаружили его сразу и сразу разработали меры противодействия", — заявил замглавы Сбербанка, пишет polit.ru.