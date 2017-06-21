Сбербанк с помощью искусственного интеллекта поймал мошенников

Технология искусственного интеллекта помогла Сбербанку выявить мошенников, которые крали деньги из банкоматов, пользуясь технической уязвимостью этих устройств. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает ТАСС.
Схема действовала следующим образом. Мошенник вставлял банковскую карту, запрашивал снятие определенной суммы. В это время банкомат начинал считать наличные.Когда пачка подавалась в приемник внутри банкомата, аппарат выдавал карту обратно. В этот момент мошенник придерживал карту, и она застревала в приемнике. Таким образом деньги можно было забрать, и сумма почему-то не списывалась с карты.
Искусственный интеллект проанализировал поведение держателей карт: информацию о том, где, когда картами пользовались. Это помогло выйти на преступника.
"Этот вид преступлений появился в марте месяце, мы обнаружили его сразу и сразу разработали меры противодействия", — заявил замглавы Сбербанка, пишет polit.ru.
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