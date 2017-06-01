Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Снижение составит 0,20–0,75 п.п.

Также с 1 июня будет увеличена на 0,2 п.п. скидка за электронную регистрацию сделки для первичного жилья, до 0,7 п.п.

Уточняется, что ставка по кредиту при покупке жилья в новостройке будет на уровне 10,7%, а при электронной регистрации сделки — 10%, пишет Газета.Ru.

С 5 июня базовые ставки по продукту "Приобретение готового жилья" составят 10,0–11,25% в тех регионах, где проходит акция "Региональное промо". В остальных регионах ставки составят по готовому жилью 11,0–12,0%, в рамках акции для молодых семей — 10,5–11,5%. Также будет действовать скидка 0,5 п.п. при условии оформления электронной регистрации сделки, сообщает РБК.

По продуктам "Загородная недвижимость" ставки составят 11,5–12%, "Строительство жилого дома" — 12–12,5% во всех регионах.

В конце мая глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что в ближайшие 2-3 года ставки по ипотечным кредитам могут быть снижены до 6-7%, если будет сохранена тенденция снижения инфляции, пишет ura.ru.

Незадолго до этого премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в стране назрели необходимые условия для снижения ставок в этом секторе. По его словам, соответствующая задача компетентным структурам уже поставлена.