Сбербанк сообщает о результатах первого дня размещения облигаций дебютного выпуска ОФЗ-н

Сбербанк сообщает о результатах первого дня приобретения облигаций дебютного выпуска ОФЗ для населения.
Общее число клиентов, подавших заявки на приобретение облигаций, составило на конец дня около 1000. Общий объем заявок составил 912 млн рублей по номиналу, средний размер заявки на текущий момент – 0,9 млн рублей. В Сибирском банке Сбербанка на покупку облигаций было подано более 40 заявок.
При сохранении спроса на текущем уровне облигации объемом 7,5 млрд рублей, по оценке Банка, будут размещены в ближайший месяц, количество клиентов может составить десятки тысяч.
Сбербанк начал обслуживать клиентов – физических лиц по приобретению "народных ОФЗ-н" сегодня. Оформить брокерские договоры и подать заявку на приобретение облигаций можно в отделениях Сбербанк Премьер.
Справка
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.