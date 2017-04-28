Сбербанк сообщает о результатах первого дня размещения облигаций дебютного выпуска ОФЗ-н

Общее число клиентов, подавших заявки на приобретение облигаций, составило на конец дня около 1000. Общий объем заявок составил 912 млн рублей по номиналу, средний размер заявки на текущий момент – 0,9 млн рублей. В Сибирском банке Сбербанка на покупку облигаций было подано более 40 заявок.

При сохранении спроса на текущем уровне облигации объемом 7,5 млрд рублей, по оценке Банка, будут размещены в ближайший месяц, количество клиентов может составить десятки тысяч.

Сбербанк начал обслуживать клиентов – физических лиц по приобретению "народных ОФЗ-н" сегодня. Оформить брокерские договоры и подать заявку на приобретение облигаций можно в отделениях Сбербанк Премьер.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.