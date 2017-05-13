Сбербанк сообщил о вирусных атаках на свою инфраструктуру

"Системы информационной безопасности своевременно зафиксировали попытки проникновения в инфраструктуру банка. Сеть банка предусматривает защиту от подобных атак. Проникновений вирусов в систему не произошло", – цитирует заявление "Интерфакс".

Ранее "Лаборатория Касперского" распространила информацию, что кибератаки были зафиксированы в 74 странах мира и больше всего их было в России. Все атаки, числом более 45 тыс. были произведены программой-шифровальщиком WannaCry. Хакеры требуют $600 в биткоинах за снятие блокировки, пишут "Известия".

Ранее в СМИ появилась информация, что хакеры атаковали компьютеры, подключённые к внутренним сетям СК и МВД России.

В Следственном комитете информацию опровергли, а в МВД подтвердили сообщения о хакерской атаке. Также стало известно, что попытки кибератак на свои компьютеры отразило МЧС России, пишет russian.rt.