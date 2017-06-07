Сбербанк улучшил свои продуктовые предложения для застройщиков

Минимальная доля собственных средств заемщика в финансировании проекта снижена с 25% до 15% для объектов с высокой степенью строительной готовности. Для иных проектов доля собственных средств может быть снижена за счет предоставления дополнительного (комплементарного кредита) под более высокую процентную ставку.

Кроме того, Сбербанк запустил новый продукт - бридж-кредитование под залог жилья, строящегося с привлечением кредитных средств Сбербанка, обязательное условие - срок завершения строительства составляет менее 1 года.

Бридж-кредиты предоставляются на срок до 4 лет, средства можно будет использовать для финансирования начальных этапов новых проектов строительства жилой или коммерческой недвижимости.

Сергей Бессонов,

директор департамента "Кредитные продукты и процессы" Сбербанка:

Рынок жилой недвижимости стабилизировался и демонстрирует положительную динамику. Это позволило нам открыть для застройщиков новые возможности по финансированию проектов.

Справка

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.