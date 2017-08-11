Сбербанк выпустил карточку с видами Алтая для привлечения туристов большими бонусами

Алтайское отделение Сбербанка намерено эмитировать к концу 2017 года 5 тыс. карт, стимулирующих людей приезжать в Алтайский край и Республику Алтай и делать здесь покупки. Карту можно приобрести в любой регионе страны, а вот бонусы их держатели получают, делая покупки на территории двух Алтаев. Пока это довольно ограниченный круг приобретений, но в банке обещают расширить функционал.
"Карта туриста Алтая" имеет специфический дизайн — на ней изображен цветущий маральник. По словам управляющего алтайским отделением Сбербанка Максима Волкова, идея популяризации туризма на Алтае появилась два года назад: хотелось создать продукт, который помогал бы развивать туризм в Алтайском крае и Республике Алтай.
Теперь это продукт есть, и его можно приобрести на территории всей России. Но ориентирована она именно на Алтай.
Максим Волков,
управляющий алтайским отделением Сбербанка:
Осуществляя трансакции по этой карте на территории края и Республики Алтай, оплачивая этой картой бензин на АЗС, авиа и железнодорожные билеты, клиент получает бонусы "Спасибо" - 3% от суммы покупки. Бонусы "Спасибо" — это те же самые деньги, которые можно потратить в магазинах-партнерах для приобретения товаров.
В Сбербанке говорят, что размер бонусов по карте "Турист Алтая" существенно выше, чем по классическим картам этого банка. При этом при открытии карты начисляется 500 приветственных бонусов.
Максим Волков пояснил, что в дальнейшем функционал карты будет развиваться. И сейчас ведутся переговоры с владельцами санаториев, турбаз и с аптечными сетями с тем, чтобы и там можно было получать бонусы или скидки.
С 26 июня, когда алтайское отделение Сбербанка запустило проект, уже эмитировано 350 карт. Правда, на 10 августа за пределами региона была приобретена только одна карта — в Омске.
Надо сказать, что в первый год после получения карты ее годовое обслуживание будет стоить дороже, чем для классических карт: 1250 рублей. В дальнейшем же оно обойдется в 450 рублей - как у классического "пластика".
Вообще же, карты для путешественников выпускают и другие банки. Так, в "Бинбанке" нам сообщали, что по программе "бинбонус" можно подключить категорию "путешествия" и получать повышенные бонусы при покупке авиа- и железнодорожных билетов, бронировании отелей или прокате автомобилей.
В банке "Открытие" есть карта "Travel" - она дает возможность накапливать рубли на бонусном счете и оплачивать ими авиа- и железнодорожные билеты и отели, а "Автокарта" этого банка позволяет получать кешбэк от сумм, потраченных на АЗС, станциях техобслуживания и автомойках.
ВТБ24 выпускает кредитную "Карту мира ВТБ24": с ней можно приобрести авиабилеты или забронировать номер в отеле и накапливать мили.
Но вот карточку для стимулирования притока туристов именно на Алтай пока выпустил только Сбербанк. Максим Волков рассчитывает, что она станет инструментом для привлечения сюда туристов.
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