Сбербанк вошел в число участников выставки Aero India 2017.

В ходе выставки Сбербанк подписал меморандум о взаимопонимании с компанией Stork GmbH — поставщиком титановой и алюминиевой продукции для индийской авиационной промышленности. В числе направлений сотрудничества — расчеты в национальных валютах (рупия-рубль), торговое финансирование, проектное финансирование в рамках программы "Make in India". Со стороны Сбербанка меморандум подписал глава по корпоративному бизнесу филиала банка в Индии — Виген Согомонян.

Алексей Кечко,

руководитель филиала в Индии:

Сбербанк в Индии является опорным банком для обслуживания клиентов ОПК. Нашими клиентами являются не только дочерние компании и представительства российских предприятий, но и индийские партнеры. Участие в выставке дало нам уникальную возможность представить наши услуги и провести трехсторонние переговоры с поставщиками и покупателями.

Филиал Сбербанка в Индии обеспечивает стратегическое присутствие Группы Сбербанк в Азии. Он фокусируется на предоставлении банковских услуг для развития внешней торговли между Индией и Россией, странами СНГ и другими странами присутствия Группы.

Филиал предоставляет клиентам конверсионные операции, расчетно-кассовое обслуживание, банковские гарантии, депозиты юридических лиц, кредитование в национальной валюте, а также консультации в области торгово-экономических связей между Россией и Индией.

Уникальным продуктом филиала Сбербанка в Индии является проведение прямых расчетов в национальных валютах (рупия-рубль).

Выставка Aero India 2017 прошла при поддержке министерства обороны Индии в Бангалоре с 14 по 18 февраля 2017 года.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На его долю приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

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