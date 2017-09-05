Сбербанк займется оформлением паспортов гражданам

"В этом году мы запустим в нескольких регионах пилоты: банковский сотрудник будет выполнять функции сотрудника многофункционального центра (МФЦ)", — рассказал вице-президент, начальник управления развития малого бизнеса Сбербанка Андрей Шаров, отметив, что клиенты банка "смогут зарегистрировать квартиру, получить паспорт, водительские права".

Также Шаров добавил, что подобные пилотные проекты планируется проводить весь 2018 год, а "в тираж это пойдет в 2019 году". Сбербанк, как уточнил вице-президент кредитной организации, планирует начать прежде всего с регионов, где сейчас дефицит МФЦ. "Где-то в 30% субъектов федерации есть дефицитные точки. Мы начнем с этих регионов", — подчеркнул банкир.

О том, что банки начнут предоставлять услуги по оформлению российских и заграничных паспортов, а также других документов, стало известно в январе. Тогда этот вопрос, согласно протоколу совещания первого вице-премьера Игоря Шувалова с руководителями министерств, было поручено проработать МВД, Банку России, Сбербанку и ВТБ.

Такая мера предпринимается для того, чтобы сохранить конкуренцию. Подобная инициатива при учете всех мер безопасности должна "значительно облегчить для граждан процесс получения паспортов и иных документов, учитывая доступность отделений многих банков.

Центробанк разработал законопроект, согласно которому банки будут обязаны собирать биометрические данные россиян: изображения лица и голосовые слепки людей. Это позволит создать биометрическую систему (ЕБС), которую можно будет использовать для внедрения удалённой идентификации клиентов.



