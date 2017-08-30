Сбережения жителей Алтая в Россельхозбанке превысили 12 млрд рублей

Основную долю прироста пассивов обеспечили срочные вклады населения — 96% от общего объема привлеченных средств. Только с начала 2017 года в филиале открыто порядка 16 тысяч депозитов на общую сумму более 7,9 млрд рублей. На сегодняшний день вкладчиками филиала Россельхозбанка являются свыше 185 тысяч жителей края.

Наиболее популярны среди жителей края вклады "Пенсионный плюс" и "Классический", на долю которых приходится свыше 63% портфеля.

Владимир Богданов,

заместитель директора Алтайского филиала:

Все большую роль при выборе клиентом банка играет такой критерий, как надежность, что в совокупности с конкурентными предложениями по вкладам и широким перечнем депозитов, ориентированных на потребности различных социальных и возрастных групп клиентов, позволило филиалу достигнуть хорошего результата.

Более подробная информация: Барнаул, пр. Ленина, 80-б, тел.: (3852) 53-63-73, а также во всех точках продаж Алтайского филиала АО "Россельхозбанк".

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.