Сбежавшую на Украину экс-депутатку Госдумы певицу Максакову хотят исключить из "ЕдРа"

Марию Максакову хотят исключить из партии "Единая Россия" из-за двойного гражданства. Оперная певица и экс-депутат Госдумы недавно уехала на Украину вслед за своим мужем, также бывшим думцем от КПРФ Денисом Вороненковым, который является фигурантом уголовного дела о мошенничестве при продаже здания в центре Москвы.
Секретарь московского отделения "ЕдРа" Андрей Метельский сообщил, что исключение г-жи Максаковой из партии может произойти уже 16 февраля на заседании регионального политсовета.
Накануне выяснилось, что певица имеет гражданство ФРГ. По словам Метельского, "это не соответствует статусу члена партии, согласно нашему уставу, и противоречит уставу". Если Максакова будет несогласна с исключением, она сможет обжаловать это решение в вышестоящих партийных инстанциях.
Метельский также заявил, что в "Единой России" не знали о наличии у Максаковой второго гражданства. Он также назвал ситуацию "не очень красивой" и не достойной оперной певицы, пишут "Известия".
СМИ сообщили, что оперную диву уволили из Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных, где она преподавала. Кроме того, Максакова отменила свое выступление в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, где должна была исполнять одну из главных ролей в опере "Пиковая дама". Сейчас в театральной афише нет спектаклей с ее участием, сообщают "Дни".
В чем обвиняют мужа певицы
Еще в декабре 2014 года Московское управление Следственного комитета России направило в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности. В отношении парламентария было возбуждено уголовное дело о рейдерском захвате здания в центре Москвы. По данным следствия, Вороненков подыскал покупателя для особняка, за что получил аванс в размере 100 тысяч долларов.
Теперь Денис Вороненков заявил, что уже получил гражданство Украины. Свое бегство он объяснил тем, что якобы опасается преследований со стороны спецслужб. По словам экс-депутата, основанием для этого является его "чересчур эффективная" деятельность в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков.
Секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин прокомментировал бегство экс-депутата от компартии Дениса Вороненкова на Украину. По его словам, действиям его теперь уже бывшего соратника будет дана "принципиальная политическая и юридическая оценка". Он отметил, что переезд супругов в контексте событий в Донбассе совершенно их "не красит". Кроме того, однопартийцы Вороненкова располагают информацией, что беглец нацелился на пост главы Одесской области. "Говорят, что Вороненков будет губернатором Одессы. Я не шучу", – заявил со ссылкой на свои собственные источники депутат зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин.
Максакова защищает мужа
"К сведению особо идейных: мой муж Денис Вороненков никогда не был членом КПРФ. Он был непартийным членом фракции ГД. Как можно исключить того, кто не был???" – написала она в Facebook. Кроме того, она заявила, что страница ее супруга в Twitter взломана уже несколько недель. "Он не поздравлял Прилепина с юбилеем и не писал постов в поддержку присоединения территории", – заявила Максакова.
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