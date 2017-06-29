Сбитый автобусом британец отряхнулся после ДТП и пошел в паб

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Сегодня, 16:10.
Жизнь

Житель британского городка Рэдинг продемонстрировал миру фантастическую тягу к жизни и алкоголю.

Общественный транспорт. Автобус.
Общественный транспорт. Автобус. Фото: СС0.

Мужчина направился в местный паб через секунду после того, как попал под колеса автобуса.

На кадрах видно, что водитель потерял управление и на полной скорости влетел в пешехода. Несмотря на жуткий удар мужчина сумел подняться и направился в паб, к дверям которого он отлетел после "столкновения" с автобусом, пишет ura.ru.

Как сообщает телеканал 360, виновник ДТП задержан не был. Транспортная служба Рэдинга никак не прокомментировала инцидент, оставив ситуацию без внимания.

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