Сбитый автобусом британец отряхнулся после ДТП и пошел в паб

Житель британского городка Рэдинг продемонстрировал миру фантастическую тягу к жизни и алкоголю.
Мужчина направился в местный паб через секунду после того, как попал под колеса автобуса.
На кадрах видно, что водитель потерял управление и на полной скорости влетел в пешехода. Несмотря на жуткий удар мужчина сумел подняться и направился в паб, к дверям которого он отлетел после "столкновения" с автобусом, пишет ura.ru.
Как сообщает телеканал 360, виновник ДТП задержан не был. Транспортная служба Рэдинга никак не прокомментировала инцидент, оставив ситуацию без внимания.
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