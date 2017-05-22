Сборная Швеции победила на чемпионате мира по хоккею

Швеция выиграла чемпионат мира по хоккею, проходивший в Кельне и Париже. Сборная Швеции обыграла команду Канады в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1, сообщает ТАСС. Это десятое "золото" на счету команды.
Всего на счету сборной Швеции 46 наград чемпионатов мира, в том числе 19 серебряных и 17 бронзовых.
Сборная Канады в 14-й раз в истории стала серебряным призером мировых первенств. Третье место заняла сборная России, которая обыграла финнов со счетом 5:3 в матче за бронзовые медали. Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата с 15 баллами в активе. Самым ценным игроком чемпионата был признан швед Вильям Нюландер, сообщает РИА Новости.
Чемпионат мира проходил 5-21 мая в Кельне и Париже. В следующем году мировое первенство пройдет в Дании.
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