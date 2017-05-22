Сборная Швеции победила на чемпионате мира по хоккею

Всего на счету сборной Швеции 46 наград чемпионатов мира, в том числе 19 серебряных и 17 бронзовых.

Сборная Канады в 14-й раз в истории стала серебряным призером мировых первенств. Третье место заняла сборная России, которая обыграла финнов со счетом 5:3 в матче за бронзовые медали. Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата с 15 баллами в активе. Самым ценным игроком чемпионата был признан швед Вильям Нюландер, сообщает РИА Новости.

Чемпионат мира проходил 5-21 мая в Кельне и Париже. В следующем году мировое первенство пройдет в Дании.