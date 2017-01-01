Счастливый семейный грант: на Алтае существенно увеличат поддержку начинающих фермеров

Об эффективности данных программ говорит тот факт, что именно в сегменте фермерских хозяйств в последние годы наблюдается самый существенный рост сельхозпроизводства.

Как сообщает Минсельхоз Алтайского края, в прошлом году на получение грантов документы подавали 64 соискателя. Пройти отбор удалось 54. Суммы выделяемых средств разнились. По программе поддержки семейных животноводческих ферм минимальный грант составлял 3 млн рублей, максимальный — 10 млн рублей. По программе поддержки начинающих фермеров все соискатели получили по 1,5 млн рублей.

Среди получателей грантов прошлого года была жительница Крутихинского района Яна Федосова. Она вошла в число участников программы "Поддержка семейных животноводческих ферм" и за счет господдержки укомплектовала высокопродуктивное стадо.

Аналогичный проект реализовал предприниматель из Благовещенского района Денис Ярошенко. Его проект по развитию молочного скотоводства был поддержан грантом. Кроме этого, фермер вложил в развитие хозяйства собственные средства. В итоге общий объем инвестиций составил 16,7 млн рублей. Все средства фермер направил на покупку скота — 200 голов племенных нетелей, а также коров. Как сообщил сам фермер, с учетом уже содержащегося скота в хозяйстве через пару лет общее поголовье может превысить 900 голов.

Деньги на развитие проекта удалось получить и молодому предпринимателю из Алейского района Никите Овчаренко, развивающему проект по мясному скотоводству.

Никита Овчаренко:

Стартовое поголовье в 140 герефордов у нас уже было. В 2015 году мы построили ферму для его содержания. На ее возведение ушло порядка 2 млн рублей. Грант, который выделило государство, я направил на покупку 100 голов молодняка.

Претендентам этого года повезло больше. Теперь максимальная сумма гранта по программе начинающих фермеров будет составлять 3 млн рублей, что превышает установленный ранее максимум в два раза. Предельная сумма, которую смогут получить от государства владельцы семейных животноводческих ферм, увеличена в три раза и составляет 30 млн рублей. Приоритетным направлением по-прежнему останется разведение КРС молочного и мясного направления.

Окончательное решение об объеме господдержки будет приниматься на заседании краевой межведомственной комиссии. Ее эксперты станут оценивать специализацию будущего хозяйства, наличие производственной и кормовой баз, экономическую эффективность, востребованность продукции на рынке и другие параметры.

Конкурс по приему документов на участие в программах будет объявлен после утверждения нормативно-правовой базы и лимитов поддержки на федеральном уровне.

Александр Чеботаев,

министр сельского хозяйства Алтайского края:

Эффективность программ поддержки фермеров очевидна. Именно сегмент КФХ и ИП в последние годы демонстрирует максимальные показатели роста объемов производства. Так, по оперативным данным, за прошлый год этот сектор экономики нарастил производство молока более чем на 30%, скота и птицы на убой (в живом весе) — на 19%. Увеличение размеров грантов с этого года позволит хозяйствам не только основательно укомплектовать высокопродуктивное стадо, но и вести техническое перевооружение и модернизацию.

Цифра

С 2012 года, когда начали действовать программы поддержки начинающих фермеров и семейных ферм, гранты получили 240 предпринимателей. Объем поддержки из федерального и краевого бюджетов этим фермерам составил 566 млн рублей.