Счетная палата выявила в МВД нарушения на 6,82 млрд рублей

МВД с нарушениями расходовало бюджетные средства в 2016 году. Это следует из материалов, опубликованных на портале государственного и муниципального финансового аудита. В МВД эти нарушения назвали "техническими", вызванными исключительно излишней бюррократизацией.
Как пишет РБК, главное нарушение на 6,8 млрд рублей связано с закупками информационных систем, программного обеспечения и коммуникационной инфраструктуры. Аудиторы Счетной палаты полагают, что МВД, в нарушение закона, заключило с подрядчиками почти 40 тыс. контрактов до того, как был одобрен план информатизации — документ, который для каждого госоргана в отдельности утверждают Минкомсвязи, Минфин и Минэконом.
В пресс-службе МВД заявили, выявленные нарушения "носят технический характер" и связаны исключительно с бюррократизацией. "Сроки согласования отдельных этапов плана информатизации могут составлять порядка одного года, что ставит под угрозу обеспечение бесперебойного функционирования ведомственных систем связи и информационно-коммуникационной инфраструктуры", — сказали в ведомстве. МВД прорабатывает вопрос по упрощению процедуры согласования, пишет Znak.com.
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