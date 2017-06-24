Счетная палата выявила в МВД нарушения на 6,82 млрд рублей

Как пишет РБК, главное нарушение на 6,8 млрд рублей связано с закупками информационных систем, программного обеспечения и коммуникационной инфраструктуры. Аудиторы Счетной палаты полагают, что МВД, в нарушение закона, заключило с подрядчиками почти 40 тыс. контрактов до того, как был одобрен план информатизации — документ, который для каждого госоргана в отдельности утверждают Минкомсвязи, Минфин и Минэконом.

В пресс-службе МВД заявили, выявленные нарушения "носят технический характер" и связаны исключительно с бюррократизацией. "Сроки согласования отдельных этапов плана информатизации могут составлять порядка одного года, что ставит под угрозу обеспечение бесперебойного функционирования ведомственных систем связи и информационно-коммуникационной инфраструктуры", — сказали в ведомстве. МВД прорабатывает вопрос по упрощению процедуры согласования, пишет Znak.com.