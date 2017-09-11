ТТК запустил выгодные тарифные планы в Алтайском крае к учебному году

При подключении тарифа "Простой" жители региона получают возможность пользоваться услугой Интернета от ТТК на скорости 100 Мбит/с. При этом абонентская плата составит всего 290 рублей в месяц.

Тариф "Простая формула IPTV" - это пакет из двух популярных услуг: высокоскоростного Интернета и домашнего телевидения по единой выгодной цене 490 рублей в месяц.

В этот раз абоненты, воспользовавшиеся осенним предложением, получают приятный бонус: они могут приобрести Wi-Fi роутер в рассрочку на специальных условиях — всего за 1 рубль ежемесячно в течение первого года. При подключении услуги "Цифровое телевидение" можно приобрести в рассрочку и ТВ-приставку на таких же выгодных условиях — 1 рубль в месяц в течение первого года.

Чтобы подключиться к тарифным планам "Простой" или "Простая формула", достаточно оставить заявку на сайте ТТК или в офисах продаж компании до 31 октября 2017 года. С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте myttk.ru или по бесплатному телефону единого контактного центра 8-800-775-0-775.

Организатор акции ЗАО "Компания ТрансТелеКом"