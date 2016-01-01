Барнаульский "садовник" устроил у себя в подвале теплицу, где выращивал марихуану

В Барнауле осудили местного жителя, который устроил у себя дома теплицу, где выращивал марихуану. "Садовник" продавал продукт знакомым.
Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Анна Щиренко, в январе 2015 года мужчина оборудовал подвал своего дома для выращивания наркотиков. Для этого он приобрел специальные лампы, ёмкости для посадки, через Интернет заказал семена и посадил их в грунт. В июне "садовод-любитель" получил "урожай".
Выращенную и высушенную марихуану мужчина расфасовал с помощью электронных весов по спичечным коробкам. Наркотики он употреблял сам и сбывал среди знакомых, один из которых сообщил о преступной теплице в полицию. В ходе обыска в доме задержанного изъяли более 500 граммов марихуаны.
В судебном заседании мужчина признал свою вину, раскаялся и пояснил, что сбывал наркотики по причине нехватки денег, так как не имел постоянного места работы. За сбыт наркотических средств в крупном размере его приговорили к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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