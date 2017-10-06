Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели младенца в Бийске

По словам очевидцев, тело младенца было в пакете, который висел сбоку у мусорного бака во дворе одного из домов на улице Петра Мерлина.

Напомним, что тело младенца было обнаружено утром 5 октября 2017 года на территории одного из многоэтажных жилых домов в Бийск. Следователи ищут мать погибшего малыша. Расследование уголовного дела продолжается.

Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах произошедшего либо о женщинах, находившихся в последнее время на последних сроках беременности и оставшихся без младенца, а так же беременных, внезапно пропавших с места постоянного проживания, Следственный комитет по Алтайскому краю просит сообщить по телефонам: 8 (3854) 33-62-35 или 02.