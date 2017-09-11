Сечин заявил об отвлечении общества на "корзинки с колбасой"

По словам Сечина, достоянием гласности стали "материалы, которые абсолютно не имеют отношения к так называемому делу министра Улюкаева". По мнению главы "Роснефти", таким образом внимание общественности пытаются переключить на второстепенные моменты.

"В спецслужбах есть такой термин — отключение внимания на негодный объект. И когда были запущены эти материалы, общественность сразу начала отвлекаться от сути вопроса на какие-то проходящие вещи", — сказал Сечин.

В данном случае таким "негодным объектом" стала корзинка с колбасой и вином, которую Улюкаев получил в качестве подарка.

Сечин подчеркнул, что экс-глава Минэкономразвития лично требовал незаконное вознаграждение за свою обычную свою работу.

"Он сам требовал незаконное вознаграждение за обычную свою работу. Он сам определил уровень этого вознаграждения. Он сам приехал за тем, чтобы получить это вознаграждение. Сам забрал пакет, сумку, значит, и поставил в багажник своего автомобиля. И сам уехал. Вот и все. А в соответствии с уголовным кодексом РФ это является составом преступления, особенно для должностного лица", — сказал глава "Роснефти", пишет bfm.ru.

Бывший министр экономики Алексей Улюкаев прокомментировал в суде высказывания главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина цитатой из "Энеиды".

"Бойтесь данайцев и дары приносящих. Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев", — сказал он на просьбу журналистов прокомментировать высказывание Сечина по уголовному делу.

Экс-министр сказал, что ограничен в комментариях высказываний Сечина.

5 сентября прокурор Борис Непорожный огласил в суде распечатку переговоров между Улюкаевым и Сечиным, разрешенную судом. Из расшифровки следовало, что разговор шел в дружеской манере, о деньгах не говорили. В ходе беседы несколько раз упоминалась "корзинка с колбасой".