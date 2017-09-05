СЭФ-2017 поможет увеличить внешнеторговый оборот в Сибирском Федеральном округе

В товарообороте Сибирского Федерального округа, как правило, лидирующие позиции занимают страны дальнего зарубежья – около 86%. В это же время, со странами СНГ всего 14%. По данным Федеральной таможенной службы Сибирского таможенного управления, за первое полугодие 2017 года среди участников ВЭД Китай занял 22% от стоимостного объема внешнеторговых операций. Нидерланды – 8%, Япония и Республика Корея по 7%, Тайвань – 6%, США, Украина и Казахстан по 5%, Турция и Германия – по 4%.

В общей сложности в первом полугодии внешнеторговый оборот по СФО составил 19 млрд долларов США, что больше аналогичного периода прошлого года на 34,8%. Основная часть товарооборота по-прежнему приходится на экспорт – в этом году она составила почти 82,6% от общего количества ВЭД, и составила 15,7 млрд долларов США. Импорт в свою очередь занял порядка 17,4%, что в денежном эквиваленте представляет собой 3,3 млрд долларов США.

Не последнюю роль в увеличении стоимостного объема экспорта сыграло местоположение СФО и его сырьевой ресурс – увеличиваются поставки каменного угля, нефти и сырых нефтепродуктов, обработанных лесоматериалов, а также черных металлов, необработанного алюминия и меди.

Однако по словам организаторов СЭФ-2017, кроме всего прочего в странах Азии увеличился спрос и на продукты питания российского производства, преимущественно с маркировкой экологически чистых.

Петр Болмант,

содиректор "СЭФ-2017", главный редактор интернет-портала ChinaLogist.ru:

Основываясь на опыте проведения прошлых форумов, можно с уверенностью сказать, что российские товары становятся все более востребованными в странах Азии. В этом году на форуме помимо предпринимателей из Сибирского региона примут участие делегации из Китая, Вьетнама, Индии, Таиланда, Японии, Республики Кореи, Монголии. Уже сегодня запланирован ряд стратегических встреч азиатских представителей с российскими компаниями, началась активная регистрация на биржу контактов.

Как отметил Петр Болмант, главной отличительной особенностью СЭФ на протяжении 4-х лет является практическая значимость мероприятия. Для этого в рамках форума организована биржа контактов, круглые столы, экспозиции компаний малого и среднего бизнеса, пленарные заседания с рассмотрением актуальных бизнес-кейсов, способных повлиять на развитие сотрудничества российских и азиатских компаний.

"Перед нами не стоит задача просто собраться и обсудить насущные проблемы. Наша первоочередная задача - наладить бизнес, как на импорт, так и на экспорт, - обратил внимание содиректор "СЭФ-2017". – Каждый подписанный контракт на форуме – это вклад в увеличение внешнеторгового оборота в Сибирском регионе, а значит и в экономику СФО".

Справка

Сибирский экономический форум "Россия и Большая Азия. Импорт, экспорт, инвестиции. Отраслевые решения для малого и среднего бизнеса при работе с Китаем, Индией, Японией, Республикой Корея, Вьетнамом, Тайландом, Монголией" проводится в ежегодном формате для реализации проектов между российскими и азиатскими компаниями. В этом году СЭФ-2017 состоится уже в четвертый раз и пройдет 16-17 ноября на площадке МВК "Новосибирск Экспоцентр".

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