Сегодня на Алтае ожидаются грозы и очень сильные ливни

В субботу, 29 июля, в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. В течение дня сохранятся дожди, грозы, при грозах местами сильные и очень сильные ливневые дожди. Ожидается шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с.
По прогнозу Алтайского ЦГМС, в крае ожидается гроза, местами сильный и очень сильный ливневый дождь, град. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, при грозе шквалистое усиление до 25 м/с. Температура воздуха: днём +18 … +23, местами до +28.
В Барнауле ожидается переменная облачность, дождь. Днём временами сильный ливень, гроза, возможен град. Ветер северо-западный 6-11 м/с, при грозе усиление до 16 м/с. Температура воздуха днём составит +21 … +23.
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