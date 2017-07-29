Сегодня на Алтае ожидаются грозы и очень сильные ливни

По прогнозу Алтайского ЦГМС, в крае ожидается гроза, местами сильный и очень сильный ливневый дождь, град. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, при грозе шквалистое усиление до 25 м/с. Температура воздуха: днём +18 … +23, местами до +28.

В Барнауле ожидается переменная облачность, дождь. Днём временами сильный ливень, гроза, возможен град. Ветер северо-западный 6-11 м/с, при грозе усиление до 16 м/с. Температура воздуха днём составит +21 … +23.