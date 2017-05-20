Сегодня в Барнауле общественный транспорт будет работать до трех часов ночи

Предприятие "Горэлетротранс" сегодня продлило работу транспорта в связи с международной "Ночью музеев - 2017". Трамваи и троллейбусы будут работать до 03:00.
Трамвай №1 после 22:35 будет работать по изменённому маршруту: ст. "Докучаево" – ул. Попова – ул. А. Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Ленина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – пл. Свободы. Интервал движения между вагонами составит 18 минут.
Маршрут троллейбуса №7 не изменится, лишь продлится работа на линии. Интервал движения составит 20 минут.
При этом "Горэлектротранс" традиционно присоединится к акции "Ночь музеев - 2017". Гости могут почувствовать себя в роли водителя или пассажира ретро-трамвая. В программе импровизация торжественного пуска первого трамвая, выставка детских творческих работ и выступление молодых музыкантов города. Полную программу "Горэлектротранса" смотрите здесь. И мы нашли еще 11 мест, куда стоит сходить с эту Музейную ночь.
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