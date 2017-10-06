Сексологи назвали фрукты, которые повышают потенцию

Ученые считают, что на потенцию мужчины положительно влияет авокадо. В авокадо содержится много белка, витаминов А, калия и других кислот. Сексологи утверждают, что авокадо может заменить даже употребление мяса. Также на потенцию мужчины положительно влияют банан и финики. Последние очищают кровь и увеличивают выработку спермы, а сахар из фиников поможет продлить половой акт.