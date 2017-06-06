Сексологи с помощью добровольцев высчитали возраст самого яркого оргазма у женщин

Женщин разделили на три возрастные группы: до 23 лет, от 23 до 36 лет и старше 36 лет.

Как оказалось, больше всего удовольствия от занятий сексом испытывает третья категория участниц эксперимента. Представительницы самой молодой группы сознались, что почти не испытывают оргазма. Группа "23-36" также рассказала, что удовольствий от секса у них было минимум.

В старшей возрастной группе женщины от 30 до 40 лет поделились с учеными, что полностью довольны своей интимной жизнью и регулярно испытывают оргазм.

Ян Кернер,

ведущий автор исследования, сексолог: