Сексологи с помощью добровольцев высчитали возраст самого яркого оргазма у женщин

Американские ученые в ходе экспериментов с участием 2 600 женщин-добровольцев выяснили, в каком возрасте дамы ярче всего испытывают оргазм, пишет "ФедералПресс".
Женщин разделили на три возрастные группы: до 23 лет, от 23 до 36 лет и старше 36 лет.
Как оказалось, больше всего удовольствия от занятий сексом испытывает третья категория участниц эксперимента. Представительницы самой молодой группы сознались, что почти не испытывают оргазма. Группа "23-36" также рассказала, что удовольствий от секса у них было минимум.
В старшей возрастной группе женщины от 30 до 40 лет поделились с учеными, что полностью довольны своей интимной жизнью и регулярно испытывают оргазм.
Ян Кернер,
ведущий автор исследования, сексолог:
Многие женщины, которых я консультировал, сознавались, что в периоде от 30 до 40 лет их секс почти идеален. Именно в этом возрасте женщина уже прекрасно знает свои потребности и умеет озвучивать их своему партнеру.
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