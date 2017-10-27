Сельчанин из Алтайского края нашёл у себя на крыше огромное гнездо шершней

Житель Чарышского района Вениамин Пастухов нашел на крыше огромное гнездо с шершнями. Фотографию он опубликовал на своей страничке в "Одноклассниках".
По словам Вениамина, улей просто огромный, высотой около метра. "Вот такой домик сделали себе шершни! Первый раз вижу такой, где-то с мешок 50 кг", — подписал фотографию сельчанин.
Вениамин считает, что такой улей появляется примерно раз в сто лет. Он думает, что находкой могут заинтересоваться музеи Алтайского края. В этом случае владелец готов расстаться с гнездом.
Справка
Шершни — самый крупный род из представителей общественных ос. Они могут достигать 5,5 см в длину. Эти насекомые строят ульи из "бумаги" собственного изготовления: пережевывают волокна древесины, смачивают ее клейкой слюной и "лепят".
Шершни способны мобилизоваться целым гнездом и жалить врага в целях собственной защиты. Это может представлять опасность как для животных, так и для человека. Нельзя убивать шершня вблизи от гнезда, поскольку сигналы бедствия могут поднять всю семью для нападения на своего обидчика. Яд этих насекомых способен воздействовать не только на ткани в месте ужаливания, но и на весь организм в целом. Если человек подвергся нападению шершней, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
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