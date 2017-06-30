На Алтае сельчанин обокрал собутыльника и купил прицеп для грузовика

Житель Мамонтовского района украл 100 тыс. рублей с банковской карты своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Преступник и жертва вместе выпивали. Владелец карты сам проговорился, что на ее счету находится довольно приличная сумма. Он также рассказал другу и пин-код от карты. Когда "богач" уснул, его собутыльник похитил карту, после чего снял с нее в ближайшем банкомате 100 тыс. рублей. Именно этой суммы ему не хватало, чтобы купить для своего грузового автомобиля прицеп.
Похитителя задержали сотрудники полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.