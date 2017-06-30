На Алтае сельчанин обокрал собутыльника и купил прицеп для грузовика

Преступник и жертва вместе выпивали. Владелец карты сам проговорился, что на ее счету находится довольно приличная сумма. Он также рассказал другу и пин-код от карты. Когда "богач" уснул, его собутыльник похитил карту, после чего снял с нее в ближайшем банкомате 100 тыс. рублей. Именно этой суммы ему не хватало, чтобы купить для своего грузового автомобиля прицеп.

Похитителя задержали сотрудники полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.