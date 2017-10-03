Сельчанка из Алтайского края не выдержала мук совести и "сдала" мужа-убийцу родне

Как сообщает краевая прокуратура, в 2009 году женщина жила с мужем и ребенком в Родинском районе. Ее отец по ее просьбе переехал к ним. Со временем из-за пристрастия мужчины к спиртному отношения между ним и зятем стали портиться. В один из дней, вернувшись с работы и обнаружив тестя в алкогольном опьянении, который в тот момент следил за малолетним ребенком, осужденный стал наносить ему многочисленные удары по голове и телу, после чего оставил его в одной из комнат. Спустя некоторое время, пожалев о случившемся, мужчина решил проверить состояние потерпевшего и обнаружил, что тот не подает признаков жизни. Испугавшись ответственности, осужденный скрыл следы преступления: перетащил труп тестя в автомобиль, вывез его на участок автодороги, где оставил тело в кювете, накрыв покрывалом.

Преступление оставалось нераскрытым, пока дочь погибшего не выдержала мук совести и рассказала о случившемся другим родственникам.

Мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего его смерть. С учетом всех обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.