Сельское хозяйство-2016: под знаком рекорда. В растениеводстве Алтая отметилась положительная тенденция

Еще в августе перспективы будущей уборочной эксперты оценивали очень осторожно. Неизвестно было, как дожди, которые шли на территории всего края больше месяца, могут отразиться на итоговых показателях. Как выяснилось, страхи и опасения не были напрасными.

По данным Алтайкрайстата, в 2016 году регион собрал 5,1 млн тонн зерна. Это рекорд десятилетия. Два предыдущих года производство зерна в крае и вовсе не превышало 4 млн тонн. В этом же году в 19 районах урожай зерновых превысил 100 тыс. тонн при средней урожайности 14 центнеров с гектара. В Зональном районе этот показатель составил 29 ц/га.

По гречихе итоговые цифры оказались еще более впечатляющими — 690 тыс. тонн в бункерном весе. Такого на Алтае не было за всю постсоветскую историю. Аналогичная ситуация и по сахарной свекле. Впервые алтайские аграрии накопали более 1 млн тонн этого корнеплода.

В принципе, достаточно высокие показатели были достигнуты и по подсолнечнику. По данным на конец декабря, Алтай собрал почти 570 тыс. тонн этой культуры, что больше уровня прошлого года на 200 тыс. тонн. Правда, ситуация оказалась омрачена тем фактом, что уборку подсолнечника так и не удалось завершить до конца. Около 80 тыс. га пашни окончательно ушли под снег. Что делать с этим урожаем, аграриям предстоит решить весной.

Животноводство Алтайского края рекордами не отмечалось. Здесь показатели достаточно скромные. Так, по данным на начало декабря, в хозяйствах всех категорий поголовье КРС составило 804,5 тыс. голов, что на 2,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство молока также оказалось в минусе: за год его стало на 1,1% меньше. Как отмечают эксперты, пусть не большой, но все-таки рост отмечался в мясном скотоводстве. В этом секторе в 2016 году было реализовано сразу несколько крупных инвестпроектов.