Семья осуждённого за участие в ОПГ барнаульца Мамуки Гальского считает, что он невиновен

Алтайский краевой суд в лице судьи Алексея Карлина приговорил к заключению 14 членов банды, которой руководил алтайский "вор в законе" Мамука Ч., и еще шестерых людей, которых сочли подельниками. Осужденных признали виновными в убийстве, покушении на убийство организованной группой, вымогательстве и мошенничестве в сфере кредитования.

По данным следствия, группировка была создана на территории Алтайского края в 2012-2013 годах. Летом 2013 года, по версии следствия, участники группы организовали покушение на "авторитета" Ахмеда Г. в Барнауле. Его Toyota Mark II подрезали и заблокировали на перекрестке улицы Северо-Западная и проспекта Ленина, а затем обстреляли. Огонь велся из обреза и травматических пистолетов. Ахмед Г. и его спутница уцелели, а их знакомый кабардинец по прозвищу Муха, находившийся на заднем сидении иномарки, был ранен и позднее скончался в больнице. Растолкав бамперами переднюю и заднюю машины, которыми была блокирована его Тойота, Ахмед Г. скрылся от нападавших. Именно в этом покушении, по мнению правоохранителей, и участвовал 28-летний Арис Хачатрян.

Как altapress.ru сообщила адвокат осужденного Анастасия Бучнева, следствие сочло, что после того, как машину "авторитета" подрезали и заблокировали, Арис Хачатрян покинул один из автомобилей, заглянул в салон, где сидел Ахмед Г., и кивком головы дал команду остальным членам банды стрелять. Но, по сведениям защитницы, на представленной в суде записи с камеры видеонаблюдения ничего такого не видно. Более того, машину обстреливали не прицельно, а с целью попугать, и случайно попали в пассажира, утверждает адвокат.

Анастасия Бучнева,

адвокат Ариса Хачатряна:

Они не знали, куда едут, и что их ждет. Ехали за другой машиной, чтобы просто подхватить товарища и продолжить вечер. В этот день приятель Ариса попросил оттащить его машину с автомастерской. У Ариса не было прав, поэтому он попросил другого товарища помочь. После этого все трое договорились встретиться в районе "Хаус-клуба", их там ждал знакомый. Это подтверждают свидетели по делу. К ним пожелал присоединиться четвертый человек и попросил подхватить его на Северо-Западной. Они и поехали за ним. Суть в том, что Арис и приятель, который просил его помочь с машиной, были просто пассажирами, никаких действий не предпринимали и не были в курсе планировавшегося конфликта. Этот факт нашел подтверждение в суде, но судья это не учел. Стрелявшие знать не знали, что в салоне еще кто-то есть. Парень, чей выстрел оказался смертельным, признал вину, а остальных осудили за покушение незаконно, по сути это хулиганские действия. Один из активных участников событий был сужден именно по этой статье и отпущен по амнистии, потому что дал угодные следствию показания. В результате активные участники группировки фактически ушли от наказания, а ничего не совершившие свидетели получили по 10 лет.

Отрицает свое участие в покушении и осужденный. Он намерен отправить письмо с жалобой на приговор генпрокурору РФ.

Арис Хачатрян,

осужденный:

До задержания я учился в АлтГПУ на третьем курсе, имел средне-специальное образование, работал ювелиром на дому, занимался дизайном, ремонтом и отделкой помещений. В 2013 году был задержан по подозрению в убийстве. Сотрудники УБОП периодически приезжали ко мне в СИЗО, где оказывали на меня психологическое давление: угрожали и требовали дать показания, которые не соответствуют действительности. Следователь Алексей Вдовенко и сотрудники УБОП предлагали мне заключить досудебное соглашение, чтобы переквалифицировать мою статью на покушение на хулиганские действия. С этим я не согласился, потому что даже хулиганских действий не совершал, а оказался в ситуации случайным наблюдателем. Я до последнего надеялся на справедливость суда, что во всем разберутся, но этого не произошло. Суд критически отнесся к моим показаниям в суде. Потерпевшая М. на суде сказала, что я никаких команд не давал, не кивал головой. Что следователь Вдовенко попросил ее об этом, когда она ранее давала показания. Другие свидетели на суде говорили, что не читали протокол допроса и не давали таких показаний, а давали правдивые показания на суде. Также свидетели говорили, что сотрудники УБОП оказывали на них давление. Но суд не взял это во внимание. Потерпевшего Ахмеда Г. вообще не допросили на следствии. Многие показания по уголовному делу можно считать недопустимыми: есть явные противоречия в показаниях свидетелей и тем, что происходит на видео. На записи отчетливо видно, что я участия в убийстве не принимал, не кивал и не рассматривал, кто в автомобиле. Никаких объективных доказательств, что я состоял в преступном сообществе, нет. Нигде не зафиксировано, что я общался с кем-то на какие-то криминальные темы. Складывается впечатление, что суд и следствие — это формальности, и никто не собирался ни в чем разбираться, а только делали вид.

Адвокат подготовила жалобу на приговор Алтайского краевого суда в Верховный суд РФ.

Из жалобы на приговор:

В нашем случае вместо справедливого приговора мы имеем точную копию обвинительного заключения с добавлением прений прокуроров. Ссылаясь на показания потерпевшей М. и свидетеля Н. в деле, суд не дает оценки их показаниям, полученным в ходе судебного следствия. Потерпевшая на суде неоднократно поясняла, что парень, который вышел из подрезавшей их машины, находился на улице не более 2-х секунд, к их автомобилю не приближался и, отведя взгляд, вернулся обратно. Сказать на следствии про то, что Хачатрян якобы кивал, ее попросил следователь, объяснив, что "так нужно". Суд отказал в удовлетворении ходатайства о просмотре видеозаписи очной ставки между потерпевшей М. и осужденным, где она якобы указывает на кивок, мотивировав это тем, что она и так достаточно ясно все объяснила в суде. Однако в приговоре суд забывает упомянуть об этом и вовсе не дает оценки показаниям М. в суде, несмотря на ее уточнения. То же самое происходит с показаниями свидетеля Н. Суд ссылается на ее показания из дела и оставляет без внимания показания, данные в ходе судебного следствия, где она говорит, что очевидцем событий не была, знает обо всем со слов других, а на счет кивающего парня не говорила вовсе и не помнит, чтобы читала протокол своего допроса. Не нашли подтверждения доводы следствия и на видеозаписи, полученной с камер наблюдения. Суд, необоснованно откинув все доказательства защиты, а именно лингвистические экспертизы, показания свидетелей и подсудимых, пришел к выводу о намеренном приготовлении и попытке совершения покушения на убийство. Ни одного доказательства, свидетельствующего о том, что мой подзащитный планировал убийство, нет. Приговор не может быть основан на предположениях, а все неустранимые сомнения должны толковаться в пользу обвиняемого. Обстоятельства того, что допрос Хачатряна велся с нарушениями закона, остались неразрешенными. Следователь и оперативные сотрудники были пойманы на противоречиях и лжи. В ходе разбирательства доводы подсудимого о даче показаний под воздействием недозволенных методов ведения расследования не были опровергнуты, а значит, такие показания не могут быть использованы в качестве доказательств.

Анастасия Бучнева попросила Верховный суд РФ отменить приговор Алтайского краевого суда и оправдать ее подзащитного. Жалобу начнут рассматривать не раньше конца сентября. СУ СКР по Алтайскому краю, расследовавшее это дело, отказалось от комментариев.