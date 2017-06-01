Сенат США предлагает ужесточить санкции против России

Сенаторы уверяют, что их законопроект откроет путь к введению "широкомасштабных" новых санкций, нацеленных на сектора экономики России, включая горнодобывающую, металлургическую промышленности, а также железные дороги, пишет "Лента.ру".

"Несмотря на существующие санкции, Россия по-прежнему является враждебной, упрямой державой, которая развертывает свою военную деятельность, связанную с кибер-информационным шпионажем, и придерживающейся экономической тактики, направленной на то, чтобы нанести вред США и вбить клин между ними и их союзниками", — говорится в заявлении комитета.

Речь идет об ограничительных мерах, влияющих на российские энергетические проекты и долговое финансирование в ключевых секторах экономики.

Вопрос о новых санкциях сенаторы подняли после того, как разведывательное сообщество объявило о том, что Россия вмешалась в выборы в 2016 году, чтобы содействовать победе Дональда Трампа.

Ранее в Белом доме заявляли, что Трамп не собирается снимать с России санкции и не исключает возможности их ужесточения.

Напомним, после присоединения Крыма к России и начала военных столкновений на востоке Украины в 2014 году США и ряд стран ввели финансовые санкции против РФ, ограничивающие инвестиции в российскую экономику, работу с рядом компаний, передачу технологий. В ответ Москва запретила ввоз некоторых продуктов из стран, присоединившихся к санкциям.