Сенатор Мизулина заявила, что просмотр порно приводит к бесплодию

Она предложила создать в России защищенную интернет-среду, безопасную для детей, — детский интернет, сообщает РИА Новости.

По ее словам, порнография представляет большую опасность для подрастающего поколения. "Сегодня специалисты говорят о том, что мы имеем дело с формированием нового вида интернет-зависимости, сопоставимого с наркозависимостью, — это порнозависимость. И мало того, что меняется характер личности, мышление, поведение такого ребенка, когда он становится взрослым, 30 процентов, трое из десяти, они страдают бесплодием, есть уже такие исследования", — сказала Мизулина на Форуме безопасного интернета.

Она упомянула идею создания информационной системы "Контингент обучающихся", которая содержит сведения об образовательных организациях и успеваемости учеников, и предложила именно на основе этой базы создать детский интернет, который действительно защищен, где родители могут не беспокоиться за то, что в этом интернете ребенок будет общаться, будет смотреть ресурсы, получать информацию, играть, и это не будет его растлевать, не будет формировать агрессивное отношение к родителям", — предложила сенатор. Таким образом сенатор предлагает бороться и с так называемыми группами смерти, пишет znak.com.