Алтайскому сенатору не понравились котлеты в буфете Совета Федерации

Вопрос подняла первый заместитель председателя комитета Светлана Горячева.

"Пора нам заняться главным вопросом: что у нас тут, полуфабрикаты закупаются, потом их поджаривают и нам по сверхвысокой цене продают?" — спросила она. По словам Горячевой, на качество жаловались многие сенаторы, поэтому нужно провести проверку.

"Эти котлеты, которые можно в любой забегаловке, извините, за копейки купить… а тут это стоит сверхдорого", — добавила она.

С нею согласился зампред комитета Владимир Полетаев, сенатор от Республики Алтай. Однако он посетовал на то, что решить вопрос непросто, так как в комбинате питания постоянно меняются руководители, пишет znak.com.

Гребля-индор, или гребля на эргометрах – официальная дисциплина гребного спорта, утвержденная Министерством спорта РФ в 2015 году. Соревнования проводятся на специальных гребных тренажерах Concept 2, имитирующих греблю в академических лодках на воде. Публикация от Владимир Полетаев (@vvpoletaev) Сен 16 2017 в 9:58 PDT

Между тем многие российские хозяйки на просторах интернета делятся необычными рецептами котлет без мяса — овощные котлеты можно приготовить почти из любых овощей: картофеля, моркови, шпината, кабачков, тыквы, свеклы, репы, не говоря уже о практически всех видах капусты.