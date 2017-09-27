Алтайскому сенатору не понравились котлеты в буфете Совета Федерации

Сенаторы на заседании комитета по регламенту пожаловались на низкое качество пищи в буфете верхней палаты, пишет "Коммерсантъ".
Вопрос подняла первый заместитель председателя комитета Светлана Горячева.
"Пора нам заняться главным вопросом: что у нас тут, полуфабрикаты закупаются, потом их поджаривают и нам по сверхвысокой цене продают?" — спросила она. По словам Горячевой, на качество жаловались многие сенаторы, поэтому нужно провести проверку.
"Эти котлеты, которые можно в любой забегаловке, извините, за копейки купить… а тут это стоит сверхдорого", — добавила она.
С нею согласился зампред комитета Владимир Полетаев, сенатор от Республики Алтай. Однако он посетовал на то, что решить вопрос непросто, так как в комбинате питания постоянно меняются руководители, пишет znak.com.
Между тем многие российские хозяйки на просторах интернета делятся необычными рецептами котлет без мяса — овощные котлеты можно приготовить почти из любых овощей: картофеля, моркови, шпината, кабачков, тыквы, свеклы, репы, не говоря уже о практически всех видах капусты.
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