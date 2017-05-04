Сенаторы предлагают увеличить штраф за разжигание костров до 1 млн рублей

В Совете Федерации предлагают увеличить штрафы за разжигание костров, которые привели к пожарам, до одного миллиона рублей.
Сенаторы указывают, что увеличение штрафов призвано заставить людей задуматься о последствиях.
На данный момент максимальный штраф за разжигание костра, который привел к пожару, составляет 200 тысяч для юридических лиц и 3 тысячи рублей для физлиц. После ужесточения наказания юрлица должны будут платить по 1 млн рублей, а для обычных граждан штраф повысят до 5 тысяч рублей, при этом ужесточится и личная ответственность должностных лиц — за разжигание костров они заплатят до 50 тысяч рублей, сообщает "Федеральное агентство новостей".
Сенаторы подчеркивают, что их цель не обложить нарушителей денежным наказанием, а запугать людей, чтобы перед разведением костров они задумались о последствиях и, соответственно, были бы более внимательными, пишет ura.ru.
Как заявил в интервью "Парламентской газете" первый зампред комитета по конституционному законодательству Алексей Александров, большинство лесных пожаров происходит из-за безответственности, а существующие штрафы россиян не останавливают, пишет информагентство Nation News.
В Алтайском крае 28 апреля введен особый противопожарный режим. В регионе ограничили посещение лесов.
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