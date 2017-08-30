Сентябрь в Алтайском крае будет холоднее и дождливее обычного

В начале месяца будет довольно тепло, так что жителям края стоит поторопиться с делами, требующими хорошей погоды. С пятницы по воскресенье дни будут солнечными, местами возможен небольшой дождь. Столбики термометров днем будут колебаться в пределах +21...+26 градусов.

Более точную информацию о погоде синоптики обещали дать в начале сентября.