Сентябрь в Алтайском крае будет холоднее и дождливее обычного

Алтайские синоптики поделились с altapress.ru предварительным прогнозом погоды на сентябрь. Первый осенний месяц будет прохладнее обычного на 1-2 градуса. В большинстве дней будут лить дожди. При ясной погоде ночью возможны заморозки.
В начале месяца будет довольно тепло, так что жителям края стоит поторопиться с делами, требующими хорошей погоды. С пятницы по воскресенье дни будут солнечными, местами возможен небольшой дождь. Столбики термометров днем будут колебаться в пределах +21...+26 градусов.
Более точную информацию о погоде синоптики обещали дать в начале сентября.
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