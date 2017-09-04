9 сентября в эко парке "Сад Пионов" пройдет открытый лекторий от образовательного проекта #Insiderschool

В этот раз лекторий будет посвящен теме бега. Спикеры расскажут о своих беговых историях, познакомят слушателей с техникой правильного бега ,а также расскажут все о том, как правильно и эффективно готовиться к марафонам и полумарафонам.
9 сентября спикерами лектория станут:
1. Екатерина Супрунова (Москва): "История моих забегов":
- Московский марафон
- Казанский марафон
- Переславль-Залесский марафон
- Тульский марафон
- Марафон белые ночи (Санкт-Петербург)
- Adidas Elbrus World Race (трейловый забег)
2. Александр Ламберт (Барнаул): "Бег как способ расширить сознание":
- Марафон на юге Алтая
- Московский марафон
- Барнаульские забеги
3. Игорь Волков (Горно-Алтайск): "Бежать нельзя остановиться":
- Тренер по легкой атлетике
- Кандидат в мастера спорта на дистанции 800м
4. Павел Розанов (Новосибирск): "Трейлы: что это такое, зачем и как их бегать"
- Мультиспортсмен,
- Организатор трейлового забега Altai Ultra-Trail
Участие во встрече бесплатное, предварительная регистрация обязательна.
Чтобы зарегистрироваться, напишите в сообщении или WA на номер: 8-963-578-11-78 ваши контактные данные (фио и телефон) или пришлите вашу заявку на почту: gornyzabeg@gmail.com
Вход на территорию парка "Сад Пионов" оплачивается отдельно – 200 руб.
Эко парк "Сад Пионов": Чемальский район, правый берег Реки Катуни, река Куюм
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