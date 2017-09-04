9 сентября в эко парке "Сад Пионов" пройдет открытый лекторий от образовательного проекта #Insiderschool

Образовательный проект #insiderschool . Фото: Марина Широких. Образовательный проект #insiderschool . Фото: Марина Широких. Образовательный проект #insiderschool . Фото: Марина Широких. Образовательный проект #insiderschool . Фото: Марина Широких. Образовательный проект #insiderschool . Фото: Марина Широких.

9 сентября спикерами лектория станут:

1. Екатерина Супрунова (Москва): "История моих забегов":

Московский марафон

Казанский марафон

Переславль-Залесский марафон

Тульский марафон

Марафон белые ночи (Санкт-Петербург)

Adidas Elbrus World Race (трейловый забег)

2. Александр Ламберт (Барнаул): "Бег как способ расширить сознание":

Марафон на юге Алтая

Московский марафон

Барнаульские забеги

3. Игорь Волков (Горно-Алтайск): "Бежать нельзя остановиться":

Тренер по легкой атлетике

Кандидат в мастера спорта на дистанции 800м

4. Павел Розанов (Новосибирск): "Трейлы: что это такое, зачем и как их бегать"

Мультиспортсмен,

Организатор трейлового забега Altai Ultra-Trail

Участие во встрече бесплатное, предварительная регистрация обязательна.

Чтобы зарегистрироваться, напишите в сообщении или WA на номер: 8-963-578-11-78 ваши контактные данные (фио и телефон) или пришлите вашу заявку на почту: gornyzabeg@gmail.com

Вход на территорию парка "Сад Пионов" оплачивается отдельно – 200 руб.

Эко парк "Сад Пионов": Чемальский район, правый берег Реки Катуни, река Куюм

Узнать больше об образовательном проекте #insiderschool и посмотреть, как проходили предыдущие лектории можно на страницах проекта "ВКонтакте" и "Инстаграме"

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