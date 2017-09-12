13 сентября на Землю обрушится новая мощная магнитная буря

Магнитная буря из-за очередной сильной вспышки Солнца, произошедшей 10 сентября, достигнет Земли в ночь на среду, сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).
Эта же буря "накроет" Меркурий, Венеру и Марс.
Ученые считают, что на Земле ожидается магнитная буря второго или третьего уровня по пятибалльной шкале, передает телекомпания "Мир".
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