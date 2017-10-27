Сердюков сменил Евгению Васильеву на посту секретаря ТСЖ

На общем собрании присутствовали только Васильева и Сердюков. Последний на основании доверенностей представлял интересы двух других собственников жилья. Оставшиеся трое собственников (всего их должно быть семь), судя по документам, на собрании не присутствовали.

По итогам мероприятия председателем собрания был избран Анатолий Сердюков, ему также было поручено выполнение функций секретаря собрания и счетной комиссии. Кроме того, присутствующие на собрании Сердюков и Васильева договорились утвердить стоимость работ по замене электромеханических приводов и автоматики въездных ворот во двор на сумму 113 тыс. 490 рублей. Заключить договор на проведение этих работ планируется с ООО "СВ-Групп". Также собственники договорились провести "непредвиденные работы по замене люминисцентных светильников на светодиодные в подземной автостоянке и технических помещениях". Светильники планируется закупить у ООО "Промлаб" и потратить на это 43 тыс. руб.

В июне Евгения Васильева была назначена секретарем общего собрания ТСЖ дома в Молочном переулке, где она сама проживает в 13-комнатной квартире и в которой отбывала ранее домашний арест.

Васильева была осуждена на пять лет заключения за многомиллионные хищения при продаже имущества Минобороны. Суд зачел экс-чиновнице время содержания ее под домашним арестом с ноября 2012 года. С 23 июля 2015-го она отбывала наказание в колонии в поселке Головино Владимирской области. В августе того же года Васильева покинула колонию по условно-досрочному освобождению.