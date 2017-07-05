Сердюков стал председателем совета директоров авиастроительной компании

Совет директоров авиастроителельной компании "Роствертол" (входит в холдинг "Вертолеты России") избрал председателем бывшего министра обороны РФ, индустриального директора авиационного комплекса "Ростеха" Анатолия Сердюкова.
В новый состав совета вошли гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский, гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, экс-начальник следственного департамента МВД РФ Александр Савенков и другие, пишет bfm.ru.
Ранее Сердюков был переизбран в совет директоров "Вертолетов России" и вошел в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), напоминает РИА Новости.
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