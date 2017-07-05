Сердюков стал председателем совета директоров авиастроительной компании

В новый состав совета вошли гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский, гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, экс-начальник следственного департамента МВД РФ Александр Савенков и другие, пишет bfm.ru.

Ранее Сердюков был переизбран в совет директоров "Вертолетов России" и вошел в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), напоминает РИА Новости.