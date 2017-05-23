Сергей Дугин: "Город обязан обеспечить качество коммунальных услуг барнаульцам"

Жилищно-коммунальное хозяйство я считаю одним из самых важных направлений для приложения сил власти. Коммуналку хоть и ругают все подряд, зато это не какая-то виртуальная деятельность. Реальные проблемы, живые люди, которые от них страдают, предельная конкретика решений и усилий. Работу просто видно: или она есть, или ее нет. Мы уже завершили актуализацию схемы теплоснабжения, сняты вопросы отсутствия в документе перспективных районов застройки, ряда теплоснабжающих организаций, налажена работа электронной модели.

Значительно увеличить инвестиции в тепловое хозяйство краевой столицы позволит заключение концессионного соглашения в отношении объектов теплового хозяйства между администрацией города и АО "Барнаульская теплосетевая компания". Это новая форма управления муниципальным имуществом, которая предполагает передачу права на эксплуатацию объектов с последующей реконструкцией и модернизацией за счет инвестора. За 15 лет действия концессионного соглашения в объекты теплоснабжения будет вложено более 1,6 млрд руб. Участие городского бюджета в этом процессе не предполагается.

В I квартале 2017 года с целью разъяснения нововведений в законодательстве и организации проведения работ по энергосбережению администрация города провела ряд встреч с представителями управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, председателями советов в районных администрациях. Продолжается работа по определению возможности возмещения части расходов на оплату работ по энергосбережению при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Нам удалось взять ситуацию с ростом тарифов в городе под жесткий контроль и тем самым защитить интересы барнаульцев. В краевой столице будет сохранен порядок предоставления отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, принятый решением Барнаульской городской Думы.

Фактический рост тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2017 году прогнозируется на уровне ниже предела, утвержденного указом Губернатора Алтайского края в размере 5,2%. Важно не допустить дисбаланса в цепочке "производитель – потребитель". Сегодня Барнаулу есть что показать в сфере ЖКХ – нам удалось запустить ряд масштабных инвестиционных проектов, которые, я уверен, помогут повысить качество получаемых гражданами коммунальных услуг.